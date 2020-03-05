YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da yangında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Çorum'da yangında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

ÇORUM HABERLERİ  | 05.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Çorum'da yangında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde evlerinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadonlu Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangını söndürmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 71 yaşındaki Mahmut Yalçın, 42 gündür tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yalçın, Oğuzlar ilçesinde toprağa verildi.

Karadonlu Mahallesi'nde Mahmut (71) ve Hacer Yalçın (70) çiftinin yaşadığı tek katlı ahşap evde 13 Ocak'ta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, alevleri söndürmek isterken yaralanan Mahmut Yalçın ile dumandan etkilenen eşi Hacer Yalçın, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hacer Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edilmiş eşi Mahmut Yalçın ise ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
Anahtar Kelimeler:
Çorum Mahmut Yalçın Oğuzlar Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Çorum Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Diken Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

İskilip, Mehmetçik için tek yürek

İskilip, Mehmetçik için tek yürek

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

Çorum’da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası

Çorum’da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.