YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

14.01.2021 19:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşayan yaşlılara daha iyi şartlarda hizmet vermek amacıyla inşa edilen Çorum Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kullanıma hazır hale geldiğini bildirdi.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Gülabibey Mahallesi’ne inşa edilen yeni huzurevi binasında incelemelerde bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşayan yaşlılara daha iyi şartlarda hizmet vermek amacıyla inşa edilen Çorum Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kullanıma hazır hale geldiğini bildirdi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Gülabibey Mahallesi’ne inşa edilen yeni huzurevi binasında incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin kısa sürede yapımı tamamlanan Çorum Huzurevi’ne taşınacaklarını belirtti. 1967 yılında inşa edilen 66 kişi kapasiteli, 3 ve 4 kişilik odalarda hizmet veren Atıl Üzelgün Huzurevi’nde yaşlıların sosyal ve sportif faaliyette bulunamadığına dikkati çeken Vali Çiftçi, "Bu bina yetersiz kaldığı için yeni, modern ve tüm imkanlarıyla yaşlılarımıza daha iyi bir hizmet sunulabilecek bir bina olan Çorum Huzurevinde daha yüksek standartlarda sosyal, kültürel ve barınma sunulacak, ayrıca büyüklerimizin daha huzurlu ve mutlu olmaları sağlanacaktır" dedi.
İhtiyaç nedeniyle yeni huzurevi inşa edildiğini hatırlatan Vali Çiftçi, "Korona virüs salgını sürecinde tek ve çift kişilik odalarda daha rahat edebilmeleri, sosyal faaliyetlere katılmaları, boş zamanlarını daha verimli değerlendirebilmeleri ve daha ferah ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan tüm yaşlılarımız, Gülabibey Mah. Bağcılar 5. Cad. No:7 adresinde bulunan, her odada TV, buzdolabı ve yaşamsal standardı yüksek 48 tek kişilik, 24 çift kişilik toplam 96 kapasiteli Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınacaktır. Böylece yapımı 2020 yılında tamamlanan ve yaşlılarımıza özel bir proje olarak hazırlanan yeni huzurevinde yaşlılarımıza günümüz şartlarına uygun hizmet sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
12:54
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Çorum Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Fırtına Osmancık kalesi’ndeki Türk bayrağına zarar verdi

Fırtına Osmancık kalesi’ndeki Türk bayrağına zarar verdi

Osmancık’ta aşılama çalışmaları başladı

Osmancık’ta aşılama çalışmaları başladı

Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde bulundu

Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde bulundu

OKA desteğiyle restore edilen Bilâller Konağı yeniden hayat buldu

OKA desteğiyle restore edilen Bilâller Konağı yeniden hayat buldu

Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.