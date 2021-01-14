Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşayan yaşlılara daha iyi şartlarda hizmet vermek amacıyla inşa edilen Çorum Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kullanıma hazır hale geldiğini bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Gülabibey Mahallesi’ne inşa edilen yeni huzurevi binasında incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin kısa sürede yapımı tamamlanan Çorum Huzurevi’ne taşınacaklarını belirtti. 1967 yılında inşa edilen 66 kişi kapasiteli, 3 ve 4 kişilik odalarda hizmet veren Atıl Üzelgün Huzurevi’nde yaşlıların sosyal ve sportif faaliyette bulunamadığına dikkati çeken Vali Çiftçi, "Bu bina yetersiz kaldığı için yeni, modern ve tüm imkanlarıyla yaşlılarımıza daha iyi bir hizmet sunulabilecek bir bina olan Çorum Huzurevinde daha yüksek standartlarda sosyal, kültürel ve barınma sunulacak, ayrıca büyüklerimizin daha huzurlu ve mutlu olmaları sağlanacaktır" dedi.

İhtiyaç nedeniyle yeni huzurevi inşa edildiğini hatırlatan Vali Çiftçi, "Korona virüs salgını sürecinde tek ve çift kişilik odalarda daha rahat edebilmeleri, sosyal faaliyetlere katılmaları, boş zamanlarını daha verimli değerlendirebilmeleri ve daha ferah ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan tüm yaşlılarımız, Gülabibey Mah. Bağcılar 5. Cad. No:7 adresinde bulunan, her odada TV, buzdolabı ve yaşamsal standardı yüksek 48 tek kişilik, 24 çift kişilik toplam 96 kapasiteli Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınacaktır. Böylece yapımı 2020 yılında tamamlanan ve yaşlılarımıza özel bir proje olarak hazırlanan yeni huzurevinde yaşlılarımıza günümüz şartlarına uygun hizmet sunulacaktır" ifadelerini kullandı.



