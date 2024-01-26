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Çorum'da yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi yakalandı

AA AA
26.01.2024 15:28 | Son Güncelleme:
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Zanlının kredi kartıyla market ve kırtasiyeden yaptığı alışverişler güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı.

İlçe merkezindeki marketten alışveriş yaptıktan bir süre sonra kredi kartının kullanıldığı şeklinde SMS alan B.G, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine soruşturma başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kartın Y.V. tarafından "temassız" özelliğiyle kullanıldığını belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.V, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Y.V'nin bulduğu kredi kartıyla market ve kırtasiyeden yaptığı alışverişler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Çorum kredi kartı güvenlik kamerası

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