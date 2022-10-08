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Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 saman balyası yandı

08.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 saman balyası yandı

Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 saman balyası yandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da köy meydanına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 balya saman yandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deliler köyünde Murat Gödekoğlu'na ait saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düştü.

Balyaların yandığını gören köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangında 900 balya saman kullanılamaz duruma geldi.

Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 saman balyası yandı

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