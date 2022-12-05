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  4. Çorum'da yorgun mermiyle yaralanan 6 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum'da yorgun mermiyle yaralanan 6 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

05.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yaklaşık 6,5 ay önce yorgun mermiyle yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ulukavak Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta düğün sırasında başka bir düğünden ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan B.D. (6), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi hastane morguna konuldu.

Özgürevler 43. Sokak’ta bir düğün sırasında yaklaşık 900 metre mesafedeki Bayat Gediği 1. Sokak'taki başka bir düğünden ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan B.D, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmiş, ameliyatla kafasındaki mermi çıkartılan B.D, yeniden Çorum'a gönderilmişti.

B.D'nin başına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabanca, düğün yeri ve çevresinde bulunan 5 bin 484 mermi kovanı ve çekirdeğinin kriminal incelemesiyle belirlenmiş, gözaltına alınan tabanca sahibi A.A. tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum düğün yorgun mermi

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İkindi
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Akşam
17:20
Yatsı
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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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