Çorum'da yorgun mermiyle yaralanan 6 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Ulukavak Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta düğün sırasında başka bir düğünden ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan B.D. (6), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi hastane morguna konuldu.

Özgürevler 43. Sokak’ta bir düğün sırasında yaklaşık 900 metre mesafedeki Bayat Gediği 1. Sokak'taki başka bir düğünden ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan B.D, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmiş, ameliyatla kafasındaki mermi çıkartılan B.D, yeniden Çorum'a gönderilmişti.

B.D'nin başına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabanca, düğün yeri ve çevresinde bulunan 5 bin 484 mermi kovanı ve çekirdeğinin kriminal incelemesiyle belirlenmiş, gözaltına alınan tabanca sahibi A.A. tutuklanmıştı.

