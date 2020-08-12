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Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın

ÇORUM HABERLERİ  | 12.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Yangında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi - Üç evin yandığı yangında soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4'ü çocuk 5 kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Yatukcu Mahallesi'nde dün emekli Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz'un cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ev sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bayat'ta, Elif ve Yusuf İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülen 3 evin yandığı yangının ardından soğutma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Dört çocuğun hayatını kaybettiği yangında, Elif ve Yusuf kardeşlerin annelerinin Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, Çetin ailesinin evine gündüz bakımları için bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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