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Çorum'daki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

10.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid-19 aşısı BioNTech, aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimliklerinin de devrede olduğunu duyurması üzerine Çorum'da aile sağlığı merkezlerinde de aşı çalışmalarına başlandı.

e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, aile sağlığı merkezinde Kovid-19 aşısı yaptırabiliyor.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AA muhabirine, aile sağlık merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlamasının aşılama hızını daha da artıracağını söyledi.

BioNTech aşısı için aile sağlığı merkezlerinde gerekli tedbirlerin alındığını belirten Sobacı, sırası gelen vatandaşların istedikleri aile sağlığı merkezi ya da özel hastaneden randevu alıp aşısını yaptırabileceğini kaydetti.

Sobacı, salgınla mücadelede aşının en önemli unsurlardan olduğunun altını çizerek, vatandaşları, sırası geldiğinde vakit kaybetmeksizin aşı olmaya davet etti.

Öğretim görevlisi Furkan Akbulut ise akademisyenlerin aşı kapsamına alınmasıyla randevu alarak Gazi Aile Sağlığı Merkezi'nde ilk doz aşısını yaptırdı.

Akbulut, üniversite personelinin aşı kapsamına alınmasıyla hemen randevu başvurusu yaptığını söyledi.

Salgınla etkin mücadele için herkesin mutlaka aşı yaptırması gerektiğini vurgulayan Akbulut, "Salgın sürecini atlatmamız için nüfusun yüzde 75'inin aşılanması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle sırası gelen herkes aşısını yaptırmalı. Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısına başlanması, vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştıracaktır." dedi.

Gazi Aile Sağlığı Merkezi'nde ilk doz aşısını olan Cafer Karaçam da evinin yanındaki aile sağlığı merkezinde kolay şekilde aşısını yaptırdığını anlattı.

Vatandaşlara sağlanan kolaylıktan ötürü yetkililere teşekkür eden Karaçam, "Bu çok büyük nimet. Aile hekimlerimiz, hemşirelerimiz bize burada yardımcı oluyor. Evimin hemen yanında, iki dakikada aşımı oldum. Doktorlarımızdan, hemşirelerimizden Allah razı olsun. Herkesin mutlaka aşı olması gerekiyor." diye konuştu.

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