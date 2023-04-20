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Çorum'daki kaplıcada 12 yıl önce kesilen termal su yeniden akmaya başladı

20.04.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Mecitözü ilçesindeki Beke Kaplıcası'nda yaklaşık 12 yıl önce kesilen termal suyun yeniden akmaya başladığı belirlendi.

Kent merkezine 48 kilometre mesafedeki Figani köyünde bulunan kaplıcada tarihi Roma Hamamı'nda termal suyun 2011 yılında kesilmesiyle işletme kapatıldı.

Geçmişte tamamlayıcı tedavi olarak tavsiye edilen Beke Kaplıcası'nın termal suyu 12 yılın ardından yeniden akmaya başladı.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, tarihi Roma Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Atış, AA muhabirine, kesilen termal suyun tekrar çıkarılması için 2014 yılında sondaj çalışması yapıldığını, 650 metre derinlikte suya ulaşıldığını söyledi.

Suyu kesildiği için atıl duruma düşen tesisin tekrar açılması için yatırımcı beklendiğini belirten Ataş, "Yatırımcılarını beklerken suyumuzun doğal halinde tarihi Roma Hamamı'nda tekrar çıkması bizleri ve yöre halkını heyecanlandırdı. Yıllarca bölgemizin ihtiyacını karşılamış ve atıl kalmış olan Figani kaplıcamızın tekrar ülkemiz ve bölge halkının hizmetine sunulması yöremizde büyük eksikliği giderecektir." dedi.

Atış, suyun teknik ekiplerce incelenmesi için çalışma başlatıldığını da kaydetti.

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