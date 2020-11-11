Çorum'daki "rekortmen fidanlar" geleceğe nefes olmak için büyüyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe nefes" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında geçen yıl "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidanın yüzde 95'inin tuttuğu tespit edildi.

Endonezya'ya ait "1 saat içinde en çok fidan dikme" rekorunun geliştirilmesi için Çorum'da yaklaşık 1,5 ay süren hummalı bir çalışma yürütülmüş, 11 Kasım 2019'da Celilkırı mevkisindeki 150 hektarlık alana Guinness yetkililerinin gözetiminde yaklaşık 3 bin kişilik ekiple 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikilmişti.

Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyetin de görev yaptığı rekor denemesinin ardından rekorun tescil belgesi, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye takdim edilmişti.

Guinness Ormanı'nın bakımı ve gelişimi, Çorum Orman İşletme Müdürlüğünce takip ediliyor. Düzenli aralıklarla bakımı yapılan fidanların boy verip "doğaya renk, geleceğe nefes" olması için yoğun çalışma yürütülüyor.