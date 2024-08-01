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Çorum'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

AA AA
01.08.2024 09:32
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Çorum’da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi yakalandı.

Emniyet ekipleri Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda silahlı saldırıda bulunup kaçan kişi ya da kişiler hakkında çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde şüpheli ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin kimliğinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu bildirildi.

OLAY

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 31 Temmuz'da pompalı tüfekle Samed B. (34) ve Veysel Çağıl'ı (30) yaralamış, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Express
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cinayet Gözaltı Şüpheli Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 1 Ağustos Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:30
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:03
Yatsı
21:38
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