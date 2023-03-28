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Çorum'daki tarihi aşevinden ramazanda her gün 390 haneye yemek ulaştırılıyor

28.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi Koca Mehmet Paşa Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için ramazanda aş kaynatılmaya devam ediliyor.

Osmanlı'da 2. Murat döneminde 1429-1438 yılları arasında sadrazamlık yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında, Güney Mahallesi'nde inşa ettirilen, yapıldığı dönemde cami, hamam ve aşevinden oluşan ve yalnızca cami bölümü ayakta kalan imaretteki aşevi bölümü önceki yıllarda Osmancık Belediyesince yeniden yaptırılarak "Koca Mehmet Paşa Aşevi" olarak hizmete açıldı.

İmarethanede Osmanlı'nın son yıllarına kadar yoksullara sıcak yemek verildiği, devletin zayıfladığı dönemlerde ise yılın her günü yemek dağıtılamasa da ramazan ayında yoksullara iftar ve sahur yemeği ikram edildiği biliniyor.

Günlük 1650 kişilik sıcak yemek hazırlanan tarihi aşevinde, 593 yıl önce başlatılan gelenek Osmancık Belediyesince yaşatılıyor. Aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek iftardan önce belediye personelince kapı kapı dolaşarak 390 haneye ulaştırılıyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi imarethaneyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Gelgör, AA muhabirine, aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile evinde yemek yapmakta zorlanan yaşlılar ve engellilere sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.

İlçede kalan 95 depremzede aileden ihtiyaç sahibi 28 aileye de yemek verildiğini belirten Gelgör, "1430 yılında hizmete başlayan Koca Mehmet Paşa İmaret Aşevi bugün geleneğini sürdürüyor. 390 haneye, yaklaşık bin 650 kişiye yemek dağıtıyoruz. Depremzedelerimiz burada, 28 ailenin yemeğini temin ediyoruz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gelgör, tarihi aşevine bağışta bulunan hayırseverlere ve aşevi çalışanlarına da teşekkür etti.

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