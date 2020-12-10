YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’daki trafik kazası

Çorum’daki trafik kazası

ÇORUM HABERLERİ  | 10.12.2020 17:26 | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.Sungurlu-Alaca karayolu Eskiyapar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sungurlu’da inşaat boyacılığı işiyle uğraşan Tuncay Öztemel yönetimindeki 06 DU 1640 otomobil, Sadık S.

Çorum’daki trafik kazası

Çorum’un Alaca ilçesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Sungurlu-Alaca karayolu Eskiyapar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sungurlu’da inşaat boyacılığı işiyle uğraşan Tuncay Öztemel yönetimindeki 06 DU 1640 otomobil, Sadık S. (28) yönetimindeki 60 BA 328 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpışmış, kazada otomobil sürücü Tuncay Öztemel olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazada ağır yaralanan yine boyacı ustası Hüseyin Tunç (32)’de kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Çorum’daki trafik kazası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:38
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:46

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Akbulut Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.