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Çorum'daki yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı

20.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Aşağı Örenseki köyünde çıkan yangında 3 ev ile 2 samanlık ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sadık Gökçe'ye ait evde çıkan yangının çevredeki evlere sıçraması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kısa sürede yayılan yangın, İskilip, Bayat ve Uğurludağ belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 ahşap ev, 2 samanlık ve 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, bir evde ise büyük oranda hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangın nedeniyle köye elektrik verilemiyor.

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