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Çorum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 3 tır ve 2 kamyon yardım gönderildi

15.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 3 tır ve 2 kamyon yardım gönderildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da Valilik koordinesinde hazırlanan 3 tır ve 2 kamyon gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine yollandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sel felaketi yaşanan Pakistan için Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında Çorum'dan 9 Eylül'de un yüklü tır Ankara TCDD Marşandiz Lojistik Müdürlüğü deposuna gönderildi.

Ardından kentte başlatılan yardım kampanyasında, yardımseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının katkısıyla 2 bin 702 gıda ve 402 hijyen kolisi hazırlandı.

Toplanan 2 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı'nda Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın katıldığı törenle Ankara'ya uğurlandı.

Yardım kampanyasına destek veren Çorum Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Sivil ve Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Çorum Sanayici ve İşadamları Derneği, Memur-Sen İl Temsilciliği, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 13 ilçe kaymakamlığı ve belediyesi ile vatandaşlara teşekkür edildi.

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