YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'un bitki özleri kimya tesisinde işlenip 10 ülkeye ihraç ediliyor

Çorum'un bitki özleri kimya tesisinde işlenip 10 ülkeye ihraç ediliyor

11.10.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firma ortaklarından İsa Kara: - "İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya'nın yanı sıra bazı Afrika ülkeleri, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'daki üç ortağın kurduğu firmada oje, krem ve otomobil torpido parlatıcısının da aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde kimyasal ürün, yurt dışından talep görüyor.

Esra ve İsmail Kaya çifti ile İsa Kara'nın ortaklığında KOSGEB desteğiyle 2019'da 2 bin metrekare alanda kurulan kimya tesisinde, Çorum'da yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin özleri kullanılarak kişisel bakım ürünleri üretilmeye başlandı.

Kovid-19 salgını sürecinde temizlik ve hijyen ürünlerine de yönelen firma, ardından otomotiv sanayisinde kullanılan çeşitli kimyasalları da üreterek, dış pazara yöneldi.

Üretiminin yüzde 95'ini 10 ülkeye ihraç eden firma, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne fabrika yatırımına başladı.

Firma ortaklarından İsa kara, AA muhabirine, ithalat yapmadan, tamamen yerelden temin edilen ham maddeyi işleyip ihracat yaptıklarını söyledi.

Üretime otomotiv ve kozmetik olmak üzere iki grupta devam ettiklerini belirten Kara, "Otomotivde özellikle antifriz, adblue, cam suyu ve buna benzer kimyasallar olmak üzere yaklaşık 70 ürünün üretimini yapmaktayız. Kişisel hijyen ve bakım ürünlerinde de el dezenfektanı, sıvı sabun, kişisel bakım kremleri, aseton gibi yaklaşık 140 kalemde üretim yapmaktayız." dedi.

Avrupa ülkelerinden ürünlerine talebin sürekli arttığını dile getiren Kara, "Ürünlerimizin neredeyse tamamı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ediliyor. İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya'nın yanı sıra bazı Afrika ülkeleri, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Yeni yatırım için OSB'de arsa tahsisi yapıldığını ve fabrikanın inşaatına başladıklarını anlatan Kara, bu süreçte devlet desteklerinden de en iyi şekilde yararlandıklarını vurguladı.

- "Yeni makine yatırımımızı da devletimizin sağladığı kaynaklarla devam ettirmekteyiz"

Devletin ihracat ve istihdama teşvik edici politikalarının kendilerini cesaretlendirdiğinin altını çizen Kara, şunları aktardı:

"İmalatımızı artırmak amacıyla yeni fabrikamızı kuruyoruz. Devletimizin ihracatçı ve istihdamı artırıcı söylemleri bizi cesaretlendirdi ve bu yatırıma yöneltti. Yeni yatırımımız için hibe desteği almak üzere TKDK'ye başvurmuştuk, onaylandı. KOSGEB'den de AR-GE ve makine ekipman konusunda destek aldık. Yeni makine yatırımımızı da devletimizin sağladığı kaynaklarla devam ettirmekteyiz."

- "Yıllık ihracatımız 1 milyon dolar seviyesinde"

AR-GE'ye önem verdiklerini, Çorum ve İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen bitkilerle ilgili sürekli araştırmalar yaptıklarını söyleyen Kara, "İhracatını yaptığımız ürünlerin ham maddesini tamamen yerelde yetişen bitkilerden temin ediyoruz. Yeni tesisimizde ithalat yapmadan tamamen burada ürettiğimiz ürünleri ihraç edeceğiz ve döviz geliri elde etmiş olacağız. Şu anda yıllık ihracatımız 1 milyon dolar seviyesinde. Bu yılı 1,5 milyon dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Yeni fabrikamızda, yerel bitki örtüsünden yararlanarak yıllık 15 milyon dolar civarında ihracat yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmanın ziraat mühendisi Ebrar Altıkardeş ise Çorum'un zengin bitki çeşitliliğine sahip bir il olduğuna işaret etti.

Hem bölgeye has, hem de doğal ekosistemde yetişen birçok bitkinin olduğunu belirten Altıkardeş, şunları kaydetti:

"Biz burada bu bitkilerin özlerinden yararlanabileceğimiz şekilde ürünler elde ediyoruz. Kozmetik ürünleri elde ediyoruz. Ziraat ve kimya mühendisleriyle araştırmalar, denemeler yapıyoruz ve özellikle kozmetik alanında yenilikçi yaklaşımla ilerliyoruz. Şu anda en fazla asetonsuz aseton, yani insanları rahatsız etmeyen, ojeleri çıkartırken kullanılan sıvının kokusunu önleyecek şekilde bir aseton geliştirdik. Araştırmalarımız devam ediyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıÇorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturmaİBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Kimya Çorum İhracat üretim

Çorum Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:32
İkindi
15:41
Akşam
18:15
Yatsı
19:33
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.