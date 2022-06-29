Çorum'un Osmancık ilçesinde selin tahribatını gidermek için çalışmalar sürüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde derenin taşması sonucu meydana gelen su baskınının neden olduğu tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Osmancık Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşan Belkavak Deresi ve Temençe Çayı yatağında temizlik çalışması başlattı.

Tıkanan bölgeler iş makineleriyle açılırken, belediye ekipleri de Çiftlikler Mahallesi'nde çamurla kaplanan alanlarda temizlik yapıyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ise bölgedeki hasarı tespit ediyor.

Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Çiftlikler Mahallesi'ne giderek mahalle muhtarı Alparslan Şahiner ile zarar gören alanda incelemelerde bulundu.

Şahiner, mahallenin bir bölümünün şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığını belirterek, "Devletimiz vatandaşın yanında olduğunu tekrar belli etti. Hepsinden Allah razı olsun, bizlere destek oldular. Dün tedbir amaçlı boşaltılan evlere de bugün vatandaşlarımız geri dönecek." dedi.

