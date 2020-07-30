Çorum'un somut olmayan kültürel mirası el işlemeleri tespit edilecek

ÇORUM (AA) - Çorum'da yüzyıllardır uygulanan ve kuşaktan kuşağa aktarılan el işlemesi eşya ve kıyafetler tespit edilerek, katalog haline getirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültürel mirasın bir bölümünü oluşturan el işlemelerinin Çorum özelinde tespit edilmesi, derlenmesi, belgelenmesi ve bu konuda video, fotoğraf ve ses kaydı arşivi oluşturulması amacıyla proje hazırladı.

Toplam 30 bin lira bütçeli "Çorum'da Kentsel ve Kültürel Bellek Hazinesi Olan El İşlemelerinin Tespiti ve Kataloglanması Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) desteklenmeye değer bulundu.

Projenin sözleşmesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ve OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın tarafından imzalandı.

Şengül, imza töreninde, kültürel mirasın kişilerde kimlik ve aidiyet duygularının gelişimindeki en önemli etkenlerden olduğunu söyledi.

Kirman, tarak, şiş, iğ, tığ gibi araçlar kullanılarak üretilen iğne oyası, tığ oyaları, mekik oyları, maşa oyaları, çorap, eldiven, kazak, içlik gibi eşya ve örgülerin kültürel mirasın önemli parçalarından olduğunu dile getiren Şengül, "Kültürel belleğin, diğer bir ifadeyle somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan el işlemelerinin saha derlemesiyle tespiti ve araştırılması, kataloglanması amacıyla proje hazırladık. Projeyle yüzyıllardır geleneksel kültür ortamlarında kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgi birikiminin kaybolmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.