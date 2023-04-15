Coşkun Sabah kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Coşkun Sabah'ın hayatı ve yaşı

Coşkun Sabah, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Ünlü sanatçı kızının şort giymesine verdiği tepki ile uzun bir süre konuşulmuştu. Sevilen şarkı programının yayınlanmasıyla Coşkun Sabah ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kullanıcılar Coşkun Sabah'ın yaşı ve hayatını merak ediyorlar. İşte ünlü sanatçıyla ilgili bilinmeyenler...

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, (d. 16 Ekim 1952; Diyarbakır, Türkiye), Süryani asıllı Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve udidir. Coşkun Sabah 69 yaşındadır. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerindendir. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekânda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

HÜLYA AVŞAR AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, bir dönem "Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı" açıklamasıyla gündem olmuştu.

Coşkun Sabah verdiğibir röportajda bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamış ve "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullanmıştı.

