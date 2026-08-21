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Estetiklerini tek tek sıralamıştı! TikTok fenomeni Pınar Özkurteller şimdi de gözlerini boyattı

Katıldığı yarışma programı sonrası estetikleriyle sıkça konuşulan fenomen Pınar Özkurteller, yıllardır istediği mavi gözlere kavuşmak için Azerbaycan’da göz rengi değiştirme ameliyatı oldu. Özkurteller'ın son haline yorum yağdı.

Estetiklerini tek tek sıralamıştı! TikTok fenomeni Pınar Özkurteller şimdi de gözlerini boyattı
Öznur Yaslı İkier

Yemekteyiz programına katılarak tanınan ve daha sonra sosyal medyada içerik üretmeye başlayan fenomen Pınar Özkurteller, geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çekti.

Daha önce estetiklerini tek tek sıralayan Özkurteller, "Ben 5 kere burnumu yaptırdım sonra şakak germe yaptırdım. Kaburga aldırdım, belimi incelttim sonra göğüs silikonu. Yağ aldırma, popo estetiği... Lift lip yaptırdım o da ne burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısaltma..." ifadelerini kullanmıştı.

Estetiklerini tek tek sıralamıştı! TikTok fenomeni Pınar Özkurteller şimdi de gözlerini boyattı 1

Fenomen isim şimdi de tıp dünyasında kimilerinin mesafeli yaklaştığı göz rengi değiştirme ameliyatı için masaya yattı.

Estetiklerini tek tek sıralamıştı! TikTok fenomeni Pınar Özkurteller şimdi de gözlerini boyattı 2

Yıllardır mavi gözlere sahip olmak istediğini belirten Özkurteller, yaptığı araştırmaların ardından göz rengi değiştirme operasyonu için Azerbaycan'a gitti.

Estetiklerini tek tek sıralamıştı! TikTok fenomeni Pınar Özkurteller şimdi de gözlerini boyattı 3

"20 DAKİKADA YAPTIRDIM"
Operasyon sonrası gözlerinin yeni rengini takipçileriyle paylaşan Özkurteller, geçirdiği işlemle ilgili deneyimini anlattı.

Özkurteller, "20 dakikada yaptırdım göz rengimi maviye, ağrı sızı olmadı. Dün ameliyat oldum, bugün makyajımı yaptım. İlk gün sadece yanma ve bulanıklık oluyor"
ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen
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