Coşkun Sabah Ukraynalı güzelle yakalandı!

Coşkun Sabah, önceki akşam bir kadın arkadaşı ile görüntülendi. İkili, sanatçıya ait otomobille Kabataş’taki benzinciye geldi. Aracı bırakıp taksiyle yemeğe giden ikili, üç saat sonra geri döndü.

O sırada flaşların patlaması, Sabah ile genç kadını telaşlandırdı. O telaşla el frenini çekmeden araçtan inen Coşkun Sabah, araç öne doğru kayınca apar topar dönüp direksiyona geçti.

Udi sanatçı “Ne oluyor burada, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” diye tepki gösterirken, arkadaşı yüzünü gizlemeye çalıştı.

KLİBİMDE ROL ALACAK

Coşkun Sabah, arkadaşıyla ilgili suskunluğunu dün bozdu, “Kendisi Ukraynalı bir model. Annesi de yanımızdaydı zaten. 10 gün sonra çekeceğim klipte rol alacak. Klip için aklımda üç şarkı var, henüz hangisi olacağına karar vermedim” dedi.

Geçtiğimiz günlerde, 1995'te Türkiye ikinci güzeli seçilen Ceyda Sabah, 20 yıllık eşi Coşkun Sabah'ın telefonuna geldiği iddia edilen aşk mesajları yüzünden boşanmıştı.