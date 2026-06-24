Coventry City Anthony Dennis için devrede! Göztepeli yıldız İngiltere yolunda

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Dennis, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Göztepe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Nijeryalı orta saha oyuncusuna son talip İngiltere'den çıktı.

COVENTRY DEVREDE!

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Coventry City, 2004 doğumlu futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Frank Lampard yönetiminde yeni sezona hazırlanan İngiliz ekibinin, Dennis transferinde son aşamaya geldiği belirtiliyor.

LAMPARD'IN LİSTESİNDE

Uzun yıllar sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek olan Coventry City, kadrosunu güçlendirmek için genç ve potansiyelli isimlere yönelmiş durumda. Teknik direktör Frank Lampard'ın özellikle orta saha rotasyonunu genişletmek istediği ve Anthony Dennis'i bu planın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade ediliyor. Nijeryalı orta saha için sarı-kırmızılıların 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi

NİJERYA BAĞLANTISI

İngiliz kulübünün daha önce Brentford'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha Frank Onyeka'nın ardından bir başka Nijeryalı oyuncuyu daha takıma kazandırmak istediği kaydedildi. Dennis'in de bu projeye sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.

GÖZTEPE'DE VEDA YAKIN MI?

Henüz resmi bir anlaşma sağlanmasa da transferin tamamlanmasına oldukça yakın olunduğu öne sürülüyor. Coventry City'nin önümüzdeki günlerde son pürüzleri gidererek Anthony Dennis transferini resmen açıklaması bekleniyor. Bu gelişme gerçekleşirse genç oyuncu kariyerinde ilk kez Premier Lig sahnesine çıkma fırsatı yakalayacak.