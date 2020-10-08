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Covid-19 denetiminde Vali Yardımcısı Abbasoğlu, bir kişiye sigarayı bıraktırdı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Elazığ’da Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetime çıkan Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, sigara içen bir vatandaşa sigarayı bıraktırdı, paketini aldı.İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sürüyor.Bu kapsamda Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu beraberinde, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile İstasyon caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Elazığ’da Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetime çıkan Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, sigara içen bir vatandaşa sigarayı bıraktırdı, paketini aldı.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sürüyor.Bu kapsamda Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu beraberinde, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile İstasyon caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerini gezen Abbasoğlu, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunurken, alınması gereken tedbirlere de dikkat edilmesini istedi. Bir çay ocağında da vatandaşlarla sohbet eden Abbasoğlu, sigara içen bir kişiye bırakma tavsiyesinde bulundu. Sigarasını söndüren ve bırakacağı sözünü veren vatandaşın paketini Vali Yardımcısı Abbasoğlu aldı.
Öteyandan kent genelinde de İl Emniyet Müdürlüğü, kırsal alanda da jandarma ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

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