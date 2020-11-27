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Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve otobüs terminali dezenfekte edildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.11.2020 08:25 | Son Güncelleme

Erzincan’da belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etti.Erzincan Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor.

Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve otobüs terminali dezenfekte edildi

Erzincan’da belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etti.
Erzincan Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmaları şehrin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarını rutin olarak devam ettirecek.

Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve otobüs terminali dezenfekte edildi

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