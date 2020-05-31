Covid-19 salgınının ticarete etkilerinin süreceği tahmini

Malatya İnönü üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Derindağ, Covid-19 salgınının ticarete etkilerinin muhtemelen 2022 yılına kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

İnönü üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Derindağ, İnönü Üniversitesi’nin sosyal medya hesabında Covid-19 salgınının ticarete etkilerini yorumladı.

Derindağ, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) ekonomiye etkisi konusunda, “İnsanlar öncelikle temel tüketim harcamalarını yapıyor. Diğer harcamaları için daha önce 2 kez düşünüyorlarsa, şimdi 4-5 kez düşünüyorlar. Dolayısıyla ekonomik sıkıntılı sürecin birkaç yıl sürebileceği tahminleri yapılıyor. Muhtemelen, 2022’den sonra eski seviyelere, düze çıktığımız bir dönemden bahsedebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Covid-19 sürecinin ekonomiye etkisi konusunda rakamlar da veren Derindağ, “Türkiye’de ödemeler dengesine bakmak istiyorsak, Merkez Bankası’nın ödemeler dengesindeki istatistiklerine bakmamız lazım. Merkez Bankası 2020 Mart verilerini bir hafta önce yayınladı. Ödemeler dengesi içindeki cari işlemler hesabı, 4,9 milyar dolarlık açık var. Bu rakam, Şubat’ta 1,1, Ocak ta 1,5 milyar dolar idi. Rakamlara da baktığımızda her şey ortada” dedi.

Türkiye’de turizm gelirinin önemli olduğuna dikkat çeken Derindağ, “Turizm gelirimizden mahrum kaldık. Turizmin negatif etkisi devam edecek gibi” yorumunu yaptı.

Covid-19 sürecinde uluslararası ticaretlerin de önemli olduğuna işaret eden Derindağ, “Uluslararası ticarette de zincirin halkaları birçok yerden dağıldı” diye konuştu.

