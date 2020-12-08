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Covid-19 tedbirlerini değerlendirdiler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.12.2020 10:55 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.Covid-19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’na; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftü Vekili Tuğba Anatoprak katıldı.Kütahya’daki son durumun değerlendirildiği toplantıda; İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, alınan ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

Covid-19 tedbirlerini değerlendirdiler

Covid-19 salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.
Covid-19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’na; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftü Vekili Tuğba Anatoprak katıldı.
Kütahya’daki son durumun değerlendirildiği toplantıda; İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, alınan ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

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