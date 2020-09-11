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Covid-19’u yenen yaşlı çift, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti

SİVAS HABERLERİ  | 11.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Sivas’ta Covid-19 tedavisi gören Ayşe ve Mahmut Seçkiner çifti, 12 günlük tedavinin ardından sağlıklarına kavuşarak alkışlar içerisinde taburcu oldu, çiftin sağlık çalışanlarına teşekkürü ise dikkat çekti.Sivas’ta 65 yaşındaki Ayşe Seçkiner ve 65 yaşındaki Mahmut Seçkiner yüksek ateş ve vücut kırgınlığı şikayetiyle Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’ne (ÇAGEM) başvurdu.

Covid-19’u yenen yaşlı çift, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti

Sivas’ta Covid-19 tedavisi gören Ayşe ve Mahmut Seçkiner çifti, 12 günlük tedavinin ardından sağlıklarına kavuşarak alkışlar içerisinde taburcu oldu, çiftin sağlık çalışanlarına teşekkürü ise dikkat çekti.
Sivas’ta 65 yaşındaki Ayşe Seçkiner ve 65 yaşındaki Mahmut Seçkiner yüksek ateş ve vücut kırgınlığı şikayetiyle Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’ne (ÇAGEM) başvurdu. Seçkiner çifti, 30 Eylül tarihinde Covid-19 şüphesiyle hastanede tedavi görmeye başladı. Çift, yaklaşık 12 gün süren tedavinin ardından geçtiğimiz gün sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Taburcu olan çifti, sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Çiftin, sağlık çalışanlarına ettikleri teşekkür ise dikkat çekti.

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