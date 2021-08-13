Covid: Yeni futbol sezonunda başlıca Avrupa liglerinde taraftarlar stadlara nasıl girecek?

Bu haftasonu Türkiye dahil, birçok ülkede futbol liglerinde yeni sezon başlıyor. Geçtiğimiz sezon koronavirüs salgını yüzünden seyircisiz oynanan karşılaşmaların ardından, önlemlerin esnetilmesiyle bu sezon futbol karşılaşmalarında kapılar seyircilere açılacak.

Türkiye ve Avrupa'nın başlıca liglerinde, taraftarların stadyumlara nasıl, hangi koşullar altında alınacağını derledik.

Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve HES kodu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı talimatnameye göre, Süper Lig, TFF 1. Lig , TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilecek.

Deplasman seyircisi alınamayacak ve stadyum koltukları bir dolu, bir boş olacak şekilde kullanılacak. Protokol Tribünü, Basın Tribünü ve Localar ise tam kapasite ile kullanılabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimini tamamlayanlarla, daha önce Covid-19 salgın hastalığını geçirenler stadyum tribünleri, locaları ve protokol tribünü ile basın tribününe girebilecekler.

Aşı olanlar, ikinci aşı tarihlerinin 14. gününden sonraki 180 gün, Covid geçirenler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından sonraki 180 gün içinde maçlara girebilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında seyircilerin stadyumlara girişleri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılacak. Maç bileti alanların HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onay vermesi gerekcek.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında ise taraftarların stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES uygulaması üzerinden kontrol ile yapılacak.

12 yaşından küçükler ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmayanlar da maçtan en fazla 48 saat önce yapılan negatif PCR testi ile stada girebilecek.

İngiltere'de dolu stadlar

İngiltere'de bütün spor müsabakalarındaki taraftar sayısı sınırlaması 19 Temmuz'da kaldırılmıştı. Böylelikle 2021-2022 sezonunda, stadyumlara tam kapasiteyle taraftar alınabilecek. Bunun tek istisnası sahaya çok yakın olan "kırmızı alandaki" koltuklar olacak.

İngiltere hükümeti, Eylül sonundan itibaren taraftarların stadyuma girişte aşı sertifikası göstermesini zorunlu kılıp kılmama konusundaki kararını henüz vermedi.

Ancak Premier Lig'den yapılan açıklamada, taraftarların 2021-2022 sezonunun başından itibaren, iki doz aşılı olduklarını ya da son 48 saat yaptırdıkları testin negatif çıktığını kanıtlamaya hazır olmaları gerektiği söyleniyor.

Bunun da, Ulusal Sağlık Servisi NHS'in uygulaması ya da internet sitesinden alınabilecek Covid sertifikasıyla yapılabileceği kaydediliyor.

Küçük yaştakilerin maçlara girişi konusunda da kulüplerin internet sitesinde paylaşılacak bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

Ligin ilk birkaç haftasında, aşı sertifikasının zorunlu kılınması durumuna hazırlık için, görevlilerin rastgele kontroller yapabilecekleri söyleniyor.

Chelsea'den yapılan açıklamada da, taraftarların Stamford Bridge'e girerken "Covid-19 bulaştırma risklerinin düşük olduğunu kanıtlamaları gerekeceği" belirtildi.

İspanya'da yüzde 40 kapasite

İspanya'de sezon başından itibaren taraftarların stadyumlara girişlerine izin verilecek. Ancak Sağlık Bakanı Carolina Darias, stadyum kapasitesinin yüzde 40'ının karşılaşmalara alınacağını söyledi.

Taraftarlar arasında 1,5 metre mesafe ve maske de zorunlu olacak.

Ancak, bölgesel yönetimlerin bir derece de olsa kapasitede oynama yetkisi bulunuyor. Ancak kapasiteyi artıramıyorlar, sadece azaltabiliyorlar. Örneğin Pamplona bölgesi yönetimi, Osasuna maçlarında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun kullanılabileceğini açıkladı.

Madrid yönetimi tarafından belirlenen kapasite kısıtlaması ligin ilk üç haftası için geçerli olacak.

İtalya'da stadyumlara girişte 'yeşil pasaport' şartı

İtalya'da hükümetin aldığı kararla 6 Ağustos'tan itibaren birçok mekan ve etkinliğe giriş için Covid belgesi (yeşil pasaport) gerekiyor ve spor müsabakaları da bu kapsamda yer alıyor.

22 Ağustos'ta lig maçları başladığında yalnızca Covid belgesine sahip olanlar stadyumlara girebilecek.

Serie A Başkanı Paolo Dal Pino, Covid belgesi şartıyla stadyumların yüzde 100 kapasiteyle açılması çağrısı yaptı. Ancak hükümet, stadyumların yüzde 50, kapalı spor salonlarının ise yüzde 35 kapasiteyle açılmasına onay verdi.

Stadyumlara girişlerle ilgili plana Spor Bakanlığı'nın son şeklini vermesi bekleniyor.

İtalya'da yeşil pasaport alabilmek için Covid aşısı yaptırmak, Covid 19 geçirip iyileştiğini belgelemek ya da negatif test sonucu gerekiyor. İlk doz Covid aşısından sonra verilen belgeler ikinci doz aşı tarihine kadar, her iki dozu da tamamlayanlara verilenler 9 ay boyunca geçerli. Hastalık geçirip iyileşenlerin belgeleri ise 6 ay boyunca yeşil pasaport olarak kullanılabiliyor. Test sonuçları ise 48 saat geçerliliğe sahip.

Almanya'da yarı yarıya kapasite, 25 bin kişi sınırı

Almanya'da Covid önlemlerinin gevşetilmesiyle, büyük spor müsabakalarında yüzde 50 kapasitesiye kadar seyirci alınabiliyor. Ancak seyirci sayısı 25 bini geçemeyecek.

Fakat Delta varyantı nedeniyle bazı Alman eyaletleri daha tedbirli davranıyor.

Örneğin Bavyera eyaletinin kararıyla, Bayern Münih'in maçlarına 20 bin seyirci, bir başka deyişle Allianz Arena'nın kapasitesinin yüzde 35'i kadar taraftar alınacak. Hamburg'da ise yüzde 30'lık kapasite sınırlaması getirildi.

Stadlara seyirci alınıp alınmamasında nihai kararsa yerel sağlık yetkililerine ait olacak. Seyircili maçlar için bazı eyaletlerde son bir haftada 100 binde 35 vaka, bazılarındaysa 100 binde 50 vakanın altında Covid vakası saptanması gerekiyor.

Biletli taraftarların aşı olduklarına dair kanıt ya da son 48 saatte yaptırılmış negatif PCR testi sonucu göstermeleri de şart koşuluyor.

Stadyumda taraftarların koltukları dışında her yerde maske takmaları da zorunlu. Potansiyel bulaşı zincirinin takip edilebilmesi için biletler de kişiye özel olacak. İlk etapta deplasman taraftarlarına ise izin verilmeyecek.

Fransa'da top kulüplerde

Fransa'da hükümet Haziran sonunda, taraftarların stadyumlara girişine konulan kapasite sınırlamısını kaldırmıştı. Ancak bunun yerine, aşı sertifikası, negatif koronavirüs testi ya da hastalığı geçirmiş olma şartı getirildi.

Futbol Federasyonu ek bir kısıtlama getirmedi, ancak yerel yönetimler ya da kulüplerin kendisi istedikleri takdirde kendi kısıtlamalarını koyabilecekler.

Bazı stadyumlar, tam kapasiteyle lige başlayacak. Ancak Örneğin Montpellier'nin Mosson Stadyumu'nda kapasite ilk maçta 13 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı, Monaco da yüzde 70 kapasiteyle oynayacak.

Ancak kontrollerin zaman alabileceği belirtiliyor. Süreci hızlandırmak için maç günlerinde kulüplerin daha çok sayıda görevli çalıştırması gerekecek.

Koltuklarda maske zorunlu olacak ve koltuklar arasında boşluk da bırakılması gerekecek.

Belçika'da aşısızlar da maçlara girebilecek

Avrupa'daki diğer ülkelerin aksine Belçika'da 13 Ağustos Cuma gününden itibaren aşı olmayan ya da aşıları tamamlanmamış taraftarlar da stadyumlara girebilecek.

Belçika 1. Ligi'nde aralarında Zulte Waregem, KV Oostende, KV Kortrijk ve Charleroi'nin de bulunduğu çok sayıda kulüp, aşılanmamış taraftarları için stadyumlarda özel bir bölüm oluşturacak.

Aşısız ya da aşısı tamamlanmamış taraftarlar, aşı sertifikası ya da negatif test sonucu göstermeyerek stada gelen seyircilerden daha uzakta oluşturulacak özel bölümde takımlarını destekleyecekler.

Belçikalı hekimler bu karara tepkili, ancak futbol federasyonu, takımların bu uygulamasının kurallara aykırı olmadığı görüşünde

Hollanda'da tam kapasite

Hollanda'da, sezon açılışından itibaren stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmaya başlanacak.

Ancak stadyuma girişte aşı sertifikası, negatif test sonucu ya da son 6 ay içinde Covid geçirdiğini belirten belge göstermek zorunlu olacak.

Bu belgeleri göstermeyenler stadyuma alınmayacak.