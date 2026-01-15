Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi geri dönüyor!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Özellikle Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den Everton, Nottingham Forest ve İtalya'dan Napoli'nin talip olması, Sarı-Lacivertli yönetimi alternatif arayışına itti.

KRAL LİSTEYE GİRDİ!

Yönetim, listenin en başına taraftarın sevgilisi olan eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yazdı. Mallorca formasıyla bu sezon 18 maçta 11 gol atarak formunu koruyan 31 yaşındaki Kosovalı santrfor, yeniden Fenerbahçe gündemine girdi.

GÖZLER TEDESCO'DA

Fenerbahçe yönetimi, bugün yapılacak kritik transfer zirvesinde Vedat Muriqi ismini Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya sunacak. Alman hocanın onay vermesi durumunda Mallorca'nın kapısı çalınacak ve "Korsan" lakaplı golcünün yuvaya dönüşü için resmi teklif yapılacak.