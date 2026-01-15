SPOR

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi geri dönüyor!

Ara transferde gaza basan Fenerbahçe'de Kante'den sonra ikinci bomba patlamak üzere! Youssef En-Nesyri'ye Avrupa'dan gelen teklifler sonrası harekete geçen yönetim, rotayı eski aşkı Vedat Muriqi'ye çevirdi. Mallorca'da gollerine devam eden Kosovalı yıldız için teknik direktör Tedesco'nun kararı bekleniyor!

Emre Şen
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Özellikle Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den Everton, Nottingham Forest ve İtalya'dan Napoli'nin talip olması, Sarı-Lacivertli yönetimi alternatif arayışına itti.

KRAL LİSTEYE GİRDİ!

Fenerbahçe nin eski golcüsü Vedat Muriqi geri dönüyor! 1

Yönetim, listenin en başına taraftarın sevgilisi olan eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yazdı. Mallorca formasıyla bu sezon 18 maçta 11 gol atarak formunu koruyan 31 yaşındaki Kosovalı santrfor, yeniden Fenerbahçe gündemine girdi.

GÖZLER TEDESCO'DA

Fenerbahçe nin eski golcüsü Vedat Muriqi geri dönüyor! 2

Fenerbahçe yönetimi, bugün yapılacak kritik transfer zirvesinde Vedat Muriqi ismini Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya sunacak. Alman hocanın onay vermesi durumunda Mallorca'nın kapısı çalınacak ve "Korsan" lakaplı golcünün yuvaya dönüşü için resmi teklif yapılacak.

