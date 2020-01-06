YURTHABER
  4. Çözüm Kolejinde bursluluk sınavı heyecanı

Çözüm Kolejinde bursluluk sınavı heyecanı

VAN HABERLERİ  | 06.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesindeki Çözüm Kolejinde düzenlenen bursluluk sınavına binlerce öğrenci katıldı.Çözüm Koleji tarafından Van genelinde yapılan bursluluk sınavına binlerce öğrenci katıldı.

Van’ın Tuşba ilçesindeki Çözüm Kolejinde düzenlenen bursluluk sınavına binlerce öğrenci katıldı.
Çözüm Koleji tarafından Van genelinde yapılan bursluluk sınavına binlerce öğrenci katıldı. Katılımın yoğun olduğu sınavda, öğrenciler kadar dışarıda bekleyen ailelerde heyecanlı saatler yaşandı. Günde 4 seans olmak üzere iki gün gerçekleşen sınavla ilgili açıklamada bulunan Çözüm Koleji Müdiresi Nazan Dağdemir, “Okulumuzda düzenlediğimiz bursluluk sınavına olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yaklaşık 2 bin öğrencimiz sınava katıldı. Bir hafta sonra açıklanacak sonuçlara göre ilk üçe giren öğrencilerimiz yüzde 100 eğitim bursundan faydalanacak olup, 4 ve 5’inci olanlar yüzde 75, 5 ila 10 arasına giren öğrencilerimiz ise yüzde 50 eğitim bursundan faydalanacaktır. Ben şimdiden dereceye girecek olan öğrencileri kutluyor, bu ilgiden dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çözüm Koleji olarak bizler de öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunmak adına çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bu anlamda bursluluk sınavımızın öğrencilerimize, okulumuza ve ilin eğitimine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Gürpınar’da ev yangınıGürpınar’da ev yangını
Erciş’te AVM açılışıErciş’te AVM açılışı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

Durmuş Ailesinin Acı Günü

Durmuş Ailesinin Acı Günü

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Van Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:45
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Doğu Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.