Craiova fabrikasının Ford Otosan'a devri gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında, Romanya'daki Craiova fabrikasının devrine ilişkin anlaşma tamamlandı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayan anlaşmayla Ford'un Craiova'daki araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan'a geçti.

Craiova'nın üretim ağına katılmasıyla elektrifikasyon ve ticari araçlardaki deneyim ve uzmanlığını Romanya'daki tesise aktaran Ford Otosan, aynı zamanda uluslararası bir otomotiv şirketi haline geliyor.

Ford Otosan'ın Craiova fabrikasını devralması için 14 Mart'ta başlayan yasal sürecin tamamlanmasıyla Craiova, otomotiv sektöründeki başarı hikayesine Ford Otosan ile devam edecek.

Ford'un, Avrupa'daki elektrifikasyon planında önemli yeri olan Craiova'nın üretim gücü; Ford Otosan'ın ticari araç tasarımı, mühendisliği ve üretimi konusundaki geniş deneyimi ile birleşecek. Bu anlaşma ile Romanya'daki tesis, Ford'un Avrupa'ya yönelik elektrifikasyon ve ticari araç büyüme planlarında daha da güçlü bir rol oynayacak.

- Craiova ile Ford Otosan, elektrikli dönüşümdeki gücünü üst düzeye taşıyacak

Ford Otosan'ın bu yıl üretim bandından çıkan Ford Avrupa'nın ilk elektrikli ticari aracı E-Transit ile perçinlenen elektrifikasyon konusundaki deneyimi ve birikimi, Craiova'da üretilecek elektrikli araçlarda da kendini gösterecek.

Craiova'nın şirketin üretim ağına dahil olmasıyla tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan'ın üstlendiği yeni nesil Courier'nin içten yanmalı van ve kombi versiyonları gelecek yıl itibarıyla, bunların tam elektrikli versiyonları ise 2024 itibarıyla Craiova'da üretilecek ve piyasaya sunulacak.

Ayrıca, halihazırda Craiova'da üretilen Ford Puma'nın ve 2024'te devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunun üretim sorumluluğu da Ford Otosan'a geçecek. Bu iki aracın ürün portföyüne eklenmesiyle Ford Otosan, 2 ülkedeki 4 tesisinde Transit, Transit Custom, Courier ve Puma modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek.

Ford Otosan, Craiova'da 2023'te başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için gelecek 3 yıl içerisinde mühendislik harcamalarını da içeren 490 milyon avro yatırım yapacak.

Craiova fabrikasında araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adede yükselecek, üretim planına bağlı olarak yeni nesil Courier üretimi yıllık 100 bin ve Puma üretimi yıllık 189 bin adede kadar çıkabilecek.

Geçen yıl açıkladığı yatırımın tamamlanmasıyla Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını duyuran Ford Otosan, Craiova fabrikasının kapasitesinin de eklenmesi ile yılda 900 binin üzerinde araç üretebilecek.

- "Craiova'nın başarı hikayesine yeni ve daha da heyecan verici sayfalar ekleyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Craiova'nın üretim tesisleri ağının önemli bir parçası olmasıyla birlikte Ford Otosan'ın üretim tecrübesinin uluslararası boyuta taşındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrifikasyon, 100 yılı aşkın süredir sektörümüzün en dönüştürücü değişimini temsil ediyor ve önemli ihracat pazarımız Avrupa elektrifikasyonda hızla yol almakta. Ford'un kısa süre önce açıkladığı Avrupa elektrifikasyon planı ve Ford Otosan'ın Custom PHEV ile başlayan, E-Transit ile devam eden elektrifikasyon konusundaki geniş deneyim ve bilgi birikimi göz önüne alındığında, Craiova'nın Ford'un elektrifikasyon ve ticari araç büyüme planlarında daha da güçlü bir rol oynayacağına inanıyoruz. Craiova fabrikamız, Ford Otosan'ın ticari araç tasarımı, mühendisliği ve üretim konusundaki geniş deneyimi ve bilgi birikiminden yararlanacak. Bugün Avrupa'daki en verimli Ford fabrikalarından biri olan Craiova'nın başarı hikayesine yeni ve daha da heyecan verici sayfalar eklemek için sabırsızlanıyoruz."

