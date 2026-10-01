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Cristiano Ronaldo 6 ay men cezası alabilir! Futbol hayatının son döneminde şok iddia

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç maçında süre bulamayan Cristiano Ronaldo, Teknik Direktör Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından Portekiz Milli Takımı kampını terk ederek özel uçağıyla Madrid'e uçtu. Yaşanan izinsiz ayrılığın ardından 41 yaşındaki yıldız futbolcunun ağır bir para cezası ve 6 aya kadar men cezası riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo 6 ay men cezası alabilir! Futbol hayatının son döneminde şok iddia
Emre Şen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda ısınmaya çıkmasına rağmen oyuna alınmayan Cristiano Ronaldo ile Teknik Direktör Jorge Jesus arasında kriz çıktı. Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen kafilede yer alan Ronaldo, Jesus'un basın toplantısındaki açıklamalarını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI İPLERİ KOPARDI

Cristiano Ronaldo 6 ay men cezası alabilir! Futbol hayatının son döneminde şok iddia 1

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında Ronaldo'nun antrenmanı reddetmediğini belirterek, "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri" ifadelerini kullandı. Jesus, oyuncuların bu durumlardan mutlu olmayabileceğini ancak kararların kendisine ait olduğunu vurguladı.

ÖZEL UÇAKLA MADRİD'E GİTTİ

Cristiano Ronaldo 6 ay men cezası alabilir! Futbol hayatının son döneminde şok iddia 2

Oteldeki odasından ayrılarak bavulunu hazırlayan yıldız futbolcu, Madrid'deki özel uçağının Kopenhag'a gelmesini istedi. İspanya saatiyle 22:15'te başkente inen uçak, 23:35'te Madrid'e hareket etti. Teknik direktör Jorge Jesus ile Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın tüm çabalarına rağmen Ronaldo'yu ikna edemediği öğrenildi.

6 AY MEN CEZASI RİSKİ BULUNUYOR

Cristiano Ronaldo 6 ay men cezası alabilir! Futbol hayatının son döneminde şok iddia 3

Portekiz basınından Correio'nun aktardığına göre, Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre milli takımdan mazeretsiz ayrılmanın ağır yaptırımları bulunuyor. İlgili maddede, çağrıldığı halde antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz katılmayan ya da kampları terk eden futbolcuların bir ila altı ay arasında hak mahrumiyeti cezası ile 500 ila 1.000 avro arası para cezasına çarptırılacağı yer alıyor. Yaşanan bu olayların ardından bazı kaynaklar 41 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakabileceğini öne sürdü.

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