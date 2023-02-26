Cristiano Ronaldo Al Nassr formasıyla eski günlerini hatırlattı! 26 dakikada hat-trick yaptı...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmasıyla büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, yeni takımında çıktığı ilk maçlardaki performansıyla eleştirilse de, son haftalarda adeta kendini buldu.

Portekizli yıldız Al Nassr formasıyla oynadığı son karşılaşmalarda adeta eski günlerinden resitaller sunarken, 18. hafta mücadelesinde oynanan Damac mücadelesinde ilk 11'de başladı. Al Nassr karşılaşmayı 3-0 kazanırken, tüm goller yıldız oyuncu Ronaldo'dan geldi!

26 DAKİKADA HAT-TRİCK

Maçın 18. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Ronaldo perdeyi açarken, 23'te ikinci 44'te ise üçüncü golünü kaydederken, 26 dakikada hat-trick yapmayı başararak takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

5 MAÇTA 8 GOL

Al Nassr formasıyla 5. lig maçına çıkan Ronaldo, bu karşılaşmalarda şu ana kadar 8 gol kaydederken, 2'de asist kaydettti. Ronaldo, Al-Wehda maçında da 4 gol kaydetmişti.

38 YAŞINDA 62 KEZ HAT-TRİCK

Portekizli yıldız, Al-Nassr formasıyla çıktığı son 3 maçta 2 kez hat-trick yaptı. Kariyerinin 62. hat-trick'ini yapan Ronaldo, 30 yaşından önce 30 kez, 30 yaşından sonra ise 32 kez bunu başardı.

