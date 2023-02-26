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Cristiano Ronaldo Al Nassr formasıyla eski günlerini hatırlattı! 26 dakikada hat-trick yaptı...

26.02.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr ile rekor bir sözleşmeye imza atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlamaya devam ederken, 18. hafta mücadelesinde oynanan Damac mücadelesinde de 26 dakikada hat trick yapmayı başarırken, eski günlerinden bir resital sundu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo Al Nassr formasıyla eski günlerini hatırlattı! 26 dakikada hat-trick yaptı...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmasıyla büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, yeni takımında çıktığı ilk maçlardaki performansıyla eleştirilse de, son haftalarda adeta kendini buldu.

Portekizli yıldız Al Nassr formasıyla oynadığı son karşılaşmalarda adeta eski günlerinden resitaller sunarken, 18. hafta mücadelesinde oynanan Damac mücadelesinde ilk 11'de başladı. Al Nassr karşılaşmayı 3-0 kazanırken, tüm goller yıldız oyuncu Ronaldo'dan geldi!

26 DAKİKADA HAT-TRİCK

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Maçın 18. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Ronaldo perdeyi açarken, 23'te ikinci 44'te ise üçüncü golünü kaydederken, 26 dakikada hat-trick yapmayı başararak takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

5 MAÇTA 8 GOL

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Al Nassr formasıyla 5. lig maçına çıkan Ronaldo, bu karşılaşmalarda şu ana kadar 8 gol kaydederken, 2'de asist kaydettti. Ronaldo, Al-Wehda maçında da 4 gol kaydetmişti.

38 YAŞINDA 62 KEZ HAT-TRİCK

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Portekizli yıldız, Al-Nassr formasıyla çıktığı son 3 maçta 2 kez hat-trick yaptı. Kariyerinin 62. hat-trick'ini yapan Ronaldo, 30 yaşından önce 30 kez, 30 yaşından sonra ise 32 kez bunu başardı.

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