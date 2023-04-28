SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo bin pişman etti! Kulüp Başkanı'ndan olay sözler: Hayatımda iki kez dolandırıldım, biri Ronaldo

Cristiano Ronaldo bin pişman etti! Kulüp Başkanı'ndan olay sözler: Hayatımda iki kez dolandırıldım, biri Ronaldo

28.04.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al Nassr'a transferiyle tüm dünyada büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, buradaki performansıyla her zaman tartışılmaların bir numaralı ismi olurken, performansı beklentilerin hayli uzağında kaldı. Kulüp Başkanı Al Muammar bu transfer dair yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getirdi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo bin pişman etti! Kulüp Başkanı'ndan olay sözler: Hayatımda iki kez dolandırıldım, biri Ronaldo

Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a rekor bir ücret karşılığında transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında beklentilerin hayli altında kaldı. Al Nassr'ın bir çok kulvarda kupaya veda etmesinin ardından tepkiler büyümeye devam ederken, kulüp başkanından Ronaldo'ya dair oldukça ilginç bir açıklama geldi.

Al Nassr Başkanı Al-Muammar yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo transferinde dolandırıldığını açıkladı.

"RONALDO TRANSFERİNDE DOLANDIRILDIM"

ronaldo-al-nassr-chairman

Eldes Marque'de yer alan habere göre; Al Nassr Başkanı Al-Muammar, ArabiaNews50'ye şunları söyledi: "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü."

HOCASI İLE TARTIŞTI

ronaldo_garcia

Ayrıca teknik direktör Rudi Garcia'nın Portekizli yıldızla yaşadığı sorun nedeniyle görevine son verildiği iddia ediliyordu. Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz... Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz...
'Fener ağlama' şarkısını açan G.Saray taraftarının arabasını parçaladılar!'Fener ağlama' şarkısını açan G.Saray taraftarının arabasını parçaladılar!
Camia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptıCamia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika ronaldo ışıl manchester verildi portekizli ekipleri da,

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki lüks sitede büyük yangın: Balkondan atlayanlar var! 7 saatin ardından kontrol altına alındı

İzmir'deki lüks sitede büyük yangın: Balkondan atlayanlar var! 7 saatin ardından kontrol altına alındı

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!

Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!

Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz...

Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz...

Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı! Tedavi altına alındı

Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı! Tedavi altına alındı

O sözü duydu ve... Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı birbirine girdi!

O sözü duydu ve... Ebrar Karakurt ile kulüp başkanı birbirine girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.