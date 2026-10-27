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Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak sözler! "Kayyuma gidip..."

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetim tartışmaları sürerken, eski teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleri gündem oldu. Sarı-lacivertli takımın mevcut durumunu sert ifadelerle eleştiren Yanal, yalnızca teknik direktör İsmail Kartal'ın değil, kulüpteki tüm yapının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak sözler! "Kayyuma gidip..."
Burak Kavuncu
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetinin ardından konuşan eski teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERSUN YANAL'DAN KAYYUM ÇIKIŞI: "ACİLEN FIRLATMA KOLTUĞUNU ÇEKSİNLER"

Fenerbahçe de deprem etkisi yaratacak sözler! "Kayyuma gidip..." 1

Fenerbahçe'nin sezonun ilk bölümündeki performansını değerlendiren Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin devre arasına liderle arasında 8 ila 10 puan farkla girmesi durumunda köklü bir değişime ihtiyaç duyacağını söyledi. Yanal, çözüm önerisini anlatırken uçaklardaki acil durum koltuğuna benzetme yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe de deprem etkisi yaratacak sözler! "Kayyuma gidip..." 2

Eski teknik direktör, “8 ila 10 puan arasında bir farkla devre arasına girdiğinde Fenerbahçe'nin acilen emergency, yani o pilotların fırlatma koltuğu var ya, o devreye girmek zorunda. Acilen fırlatma koltuğunu çeksinler, sadece hoca için değil, herkes için” dedi.

Yanal, kulübün geleceğine ilişkin görüşünü ise şu sözlerle dile getirdi:

“Kayyuma gidip, kayyumdan sonra Fenerbahçe'yi gerçekten emin ellere teslim etmek lazım diye düşünüyorum.”

"BU GREENWOOD'UN HALİ NEYDİ?"

Fenerbahçe de deprem etkisi yaratacak sözler! "Kayyuma gidip..." 3

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'un performansını da eleştiren Ersun Yanal, oyuncunun sahadaki görüntüsünü beklentilerinin altında bulduğunu ifade etti.

Greenwood'un yaşadığı duruma ilişkin değerlendirmesinde Yanal, “Greenwood şu anda ya şaşırmış durumda. Adam 'Nereye düştüm ben?' diyor. Ya da gerçekten adam burada ve diğerlerinin ruhuna büründü” ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcunun yeteneğine rağmen ortaya koyduğu performansın kendisini memnun etmediğini belirten Yanal, Greenwood'un mevcut görüntüsüyle Fenerbahçe'de beklenen katkıyı sağlayabilecek durumda olduğunu düşünmediğini söyledi.

İSMAİL KARTAL İÇİN DE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe de deprem etkisi yaratacak sözler! "Kayyuma gidip..." 4

Ersun Yanal, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı'nın, Kartal kendi isteğiyle ayrılmadığı sürece kendisine kapıyı göstermeyeceğini açıkladığını hatırlatan Yanal, yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör üzerindeki baskının arttığını savundu.

Yanal, “Başkan açıkça dile getirdi; 'İsmail kendi rızasıyla ayrılmak istemediği sürece kapıyı göstermeyeceğim' dedi. Kendi gitmek isterse kendi bileceği iş” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki karşılaşmasında alınacak sonucun Kartal'ın geleceği açısından belirleyici olabileceğini öne süren Yanal, “Tablo net bir şekilde şuraya evrildi: İsmail, eğer bu karşılaşmayı da kaybedersen ceketini al git kardeşim, ben de bu kararı onaylıyorum noktasına geldi iş” dedi.

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