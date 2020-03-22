SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cristiano Ronaldo’dan 'evde kal' çağrısı

Cristiano Ronaldo’dan 'evde kal' çağrısı

İTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 11:43 | Son Güncelleme

Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve koronavirüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı.

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçtiCristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a ronaldo koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı

Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe mesajı!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe mesajı!

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo’dan 'evde kal' çağrısı

Ronaldo'dan herkese sosyal medyadan mesaj

Paolo Maldini ve oğlu koronavirüse yakalandı

Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı

Juventus'ta Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti

Cristiano Ronaldo, 10 milyon euro'dan vazgeçti

Hakan Çalhanoğlu koronavirüs testinin sonucunu açıkladı

Milli futbolcu koronavirüs testinin sonucu açıkladı

İtalyan spor dünyasında koronavirüse karşı bağış seferberliği

Koronavirüse karşı bağış seferberliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.