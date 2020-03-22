Cristiano Ronaldo’dan 'evde kal' çağrısı

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı.
Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.
(İHA)
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