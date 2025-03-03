Cristiano Ronaldo'dan hiç beklenmedik hamle! İspanya'nın dev kulübünü satın alıyor... Görüşmeler başladı bile

Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İSPANYOL DEVİNİ SATIN ALIYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldızın İspanya La Liga kulübü Valencia'yı satın almak için düğmeye bastığı kulübün sahibi Peter Lim ile Ronaldo'nun birçok işte beraber çalıştığı ve Lim'in hisse satışlarını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Portekizli yıldızın İspanyol kulübünün çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYORLAR

Eski günlerinden oldukça uzak olan 'Yarasa' lakaplı Valencia, bu sezon 23 puanla 18. sırada yer alıyor.