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  4. Cristiano Ronaldo'dan hiç beklenmedik hamle! İspanya'nın dev kulübünü satın alıyor... Görüşmeler başladı bile

Cristiano Ronaldo'dan hiç beklenmedik hamle! İspanya'nın dev kulübünü satın alıyor... Görüşmeler başladı bile

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.03.2025 11:38
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Kariyerine Suudi Arabistan'da sürdüren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Ronaldo'nun uzun yıllar forma giydiği İspanya'da dev bir kulübü satın almak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'dan hiç beklenmedik hamle! İspanya'nın dev kulübünü satın alıyor... Görüşmeler başladı bile
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İSPANYOL DEVİNİ SATIN ALIYOR

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Foot Mercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldızın İspanya La Liga kulübü Valencia'yı satın almak için düğmeye bastığı kulübün sahibi Peter Lim ile Ronaldo'nun birçok işte beraber çalıştığı ve Lim'in hisse satışlarını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Portekizli yıldızın İspanyol kulübünün çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYORLAR

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Eski günlerinden oldukça uzak olan 'Yarasa' lakaplı Valencia, bu sezon 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

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Valencia son dakika arabistan ronaldo
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