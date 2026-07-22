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Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Messi ve Arjantin'i hedef alan o paylaşımı beğendi

Dünya futbolunun iki süperstarı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki tarihi rekabet sosyal medyaya taşındı. Portekizli yıldızın, Arjantin'i ve Messi'yi yolsuzlukla suçlayan bir gazetecinin paylaşımını beğenmesi futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Messi ve Arjantin'i hedef alan o paylaşımı beğendi
Emre Şen

Dünya futbolunun iki efsane ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki ezeli rekabet, saha dışındaki hamlelerle yeniden alevlendi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medyada gerçekleştirdiği son etkileşimle futbol gündemine adeta bomba gibi düştü.

FIFA VE ARJANTİN'E KAYIRMACILIK İDDİASI

Dünya Kupası sürecinde hakem kararları ve organizasyon yönetimiyle ilgili tartışmalar sıcaklığını korurken, İspanyol medyasında FIFA’nın Arjantin’e ve Lionel Messi’ye yönelik kayırmacılık yaptığı yönünde çarpıcı iddialar öne sürülmüştü. İspanya'daki bir futbol programında konuşan gazetecinin, Arjantin ve Messi'yi yolsuzlukla suçladığı ve turnuvada Arjantin’in önünün açıldığını savunduğu anların yer aldığı sosyal medya paylaşımı, Portekizli süperstarın dikkatinden kaçmadı. Cristiano Ronaldo'nun bu tartışmalı paylaşımı beğenmesi, futbol dünyasında büyük ses getirdi.

DOĞRUDAN TEPKİ OLARAK YORUMLANDI

Ronaldo’nun, ezeli rakibi Messi ve Arjantin Milli Takımı hakkındaki bu ağır iddiaları içeren gönderiyi resmi hesabından beğenmesi, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Futbolseverler ve dünya basını, Portekizli yıldızın bu beklenmedik adımını doğrudan bir gönderme ve açık bir tepki hamlesi olarak yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
messi ronaldo
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