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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile anlaşma tamam

Fenerbahçe, bir süre önce yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldığı 30 yaşındaki Gineli golcü Serhou Guirassy transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Borussia Dortmund ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile anlaşma tamam
Emre Şen

Süper Lig ve Avrupa arenasındaki hedefleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, santrfor transferinde dev bir adıma imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, bir süre önce yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye aldığı Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü golcüsü Serhou Guirassy için yeniden harekete geçerek transfer operasyonunu zaferle noktaladı.

DORTMUND'UN İNADI KIRILDI

Fenerbahçe den dev transfer hamlesi! Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile anlaşma tamam 1

Yaklaşık bir ay önce başlatılan ilk görüşmelerde Alman kulübünün 35 milyon Euro talep etmesi üzerine masadan kalkarak süreci donduran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maratonunun başlamasıyla birlikte operasyonu tekrar başlattı. Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla kulüpler arasındaki görüşmeleri bizzat yürüten yönetici Cihan Kamer, yapılan yoğun pazarlıklar sonucunda Borussia Dortmund'un inadını kırmayı başardı. Taraflar transfer için 25 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya varırken, Fenerbahçe'nin bu meblağı taksitler halinde ödeyeceği belirtildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe den dev transfer hamlesi! Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile anlaşma tamam 2

Transferin oyuncu tarafındaki finansal şartları da netlik kazandı. 30 yaşındaki Gineli yıldızın, sarı-lacivertli kulüpten yıllık bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ücret alacağı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin formalarını giydi. Sahaya çıktığı 406 resmi karşılaşmada 187 gol ve 31 asistlik hücum performansına imza atan Guirassy'nin kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.

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