Montella'nın acı günü! TFF duyurdu: Evindeki kaza sonucu hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ailesini yasa boğan acı haberin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun açıklamasında, Montella'nın ablası Caterina Montella'nın evinde geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

EVİNDE KAZA GEÇİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın vefat haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir." denildi.

CENAZE TÖRENİ NAPOLİ'DE DÜZENLENECEK

Federasyonun paylaştığı bilgilere göre, Caterina Montella için cenaze töreni bugün İtalya'nın Napoli kentindeki Castello di Cisterna ilçesinde bulunan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da gerçekleştirilecek.

AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

TFF, yayımladığı mesajın sonunda Vincenzo Montella başta olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.