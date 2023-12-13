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  4. Cristiano Ronaldo'dan 'pişmanlık' itirafı! Herkesi ters köşe yaptı, "Al-Nassr'a daha önce gelmediğim için büyük bir pişmanım"

Cristiano Ronaldo'dan 'pişmanlık' itirafı! Herkesi ters köşe yaptı, "Al-Nassr'a daha önce gelmediğim için büyük bir pişmanım"

13.12.2023 13:32 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada Arabistan'a daha önce gelmediği için pişman olduğunu dile getirdi.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu tercihiyle tüm dünyada ses getirmişti.

Tecrübeli oyuncunun birçok Avrupa kulübünden gelen tekliflere rağmen rekor bir bedelle Arabistan'a transfer olması bazı kesimlerin eleştirilerine de neden olurken Portekizli yıldız için "Oraya gittiği için pişman olacak" yorumlarını da beraberinde getirmişti.

"DAHA ÖNCE GELMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

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Ronaldo yaptığı açıklamayla bu sözleri boşa çıkardı, 38 yaşındaki yıldız "Al-Nassr'a daha önce gelmediğim için büyük bir pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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