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Cristiano Ronaldo'dan tarihi rekor! Dünya Kupası'nda bir ilk daha

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelirken, Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi rekor! Dünya Kupası'nda bir ilk daha
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz ile Demokratik Kongo arasındaki mücadele yalnızca skoruyla değil, Cristiano Ronaldo'nun kırdığı tarihi rekorla da gündeme oturdu. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde yeni bir sayfa açarak turnuva tarihinin en yaşlı ilk 11 oyuncusu oldu.

RONALDO'DAN TARİHİ BAŞARI

Cristiano Ronaldo dan tarihi rekor! Dünya Kupası nda bir ilk daha 1

Portekiz formasıyla sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 41 yıl 132 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11'de başlayan en yaşlı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Efsane oyuncu böylece kariyerine bir rekor daha ekledi.

6. DÜNYA KUPASI HEYECANI

Cristiano Ronaldo dan tarihi rekor! Dünya Kupası nda bir ilk daha 2

Cristiano Ronaldo ayrıca kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen yıldız oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen Portekiz'in en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Cristiano Ronaldo dan tarihi rekor! Dünya Kupası nda bir ilk daha 3

Karşılaşmada perdeyi 6. dakikada Joao Neves açarken, Demokratik Kongo uzatma dakikalarında Yoane Wissa'nın golüyle eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 1-1'lik beraberlikle sona ererken, gecenin en çok konuşulan konusu yine Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçen rekoru oldu.

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Cristiano Ronaldo rekor Portekiz - Demokratik Kongo maçı
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