Cristiano Ronaldo geri döndü! Beklenen haber Portekiz Milli Takımı'ndan geldi

Cristiano Ronaldo'nun milli takım geleceği belli oldu. Son oynanan dünya kupasında yedekten oyuna giren ve bundan oldukça rahatsız olan Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağı konuşuluyordu.

ADAY KADROYA ÇAĞRILACAK

Cristiano Ronaldo'nun EURO 2024 elemelerinin aday kadrosuna çağrılacağı ve kafileye dahil edileceği öğrenildi. Ronaldo'nun da bu teklife sıcak bakmasının ardından yeniden Avrupa'da boy göstereceği ifade edildi.

KOLAY GRUPTALAR

Cristiano Ronaldo'nun da yer alacağı Portekiz'in grubunda; Bosna Hersek, Slovakya, İzlanda, Lüksemburg ve Lihtenştayn yer alıyor.



