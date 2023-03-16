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Cristiano Ronaldo geri döndü! Beklenen haber Portekiz Milli Takımı'ndan geldi

16.03.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir sürprizle Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu. Son oynanan dünya kupasından sonra milli takıma bir daha seçilip seçilmeyeceği merak konusu olan yıldız oyuncunun EURO 2024 elemelerinin aday kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo geri döndü! Beklenen haber Portekiz Milli Takımı'ndan geldi

Cristiano Ronaldo'nun milli takım geleceği belli oldu. Son oynanan dünya kupasında yedekten oyuna giren ve bundan oldukça rahatsız olan Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağı konuşuluyordu.

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ADAY KADROYA ÇAĞRILACAK

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Cristiano Ronaldo'nun EURO 2024 elemelerinin aday kadrosuna çağrılacağı ve kafileye dahil edileceği öğrenildi. Ronaldo'nun da bu teklife sıcak bakmasının ardından yeniden Avrupa'da boy göstereceği ifade edildi.

KOLAY GRUPTALAR

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Cristiano Ronaldo'nun da yer alacağı Portekiz'in grubunda; Bosna Hersek, Slovakya, İzlanda, Lüksemburg ve Lihtenştayn yer alıyor.


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