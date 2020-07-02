Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen İtalyan model Elisa Panicis'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Güzel modelin kişisel Instagram hesabından paylaştığı çırılçıplak pozuna takipçileri büyük ilgi gösterdi. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
İtalyan model Elisa Panicis, Portekiz'in şampiyon olduğu EURO 2016'nın sonrasında Cristiano Ronaldo ile Ibiza'da tatil yaptıklatını ve yıldız futbolcuyla aşk yaşadıklarını söylemişti.
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