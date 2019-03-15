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Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid maçı öncesi WhatsApp konuşması

İSPANYA HABERLERİ  | 15.03.2019 08:42 | Son Güncelleme

Patrice Evra, Cristiano Ronaldo ile Atletico Madrid maçından 5 gün önce WhatsApp'tan yaptığı yazışmayı paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükselirken hat-trick yapan Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu.

Yapılan yazışmalar ortaya çıktı

Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı.

Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı.

Evranın söyledikleri şu şekilde:

Evranın söyledikleri şu şekilde:

''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'ne dönmen için sabırsızlanıyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor"

''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'ne dönmen için sabırsızlanıyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor"

Ronaldo ise Evra'ya ''Biliyorum. Turu geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları yeneceğiz" dedi.

Ronaldo ise Evra'ya ''Biliyorum. Turu geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları yeneceğiz" dedi.
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