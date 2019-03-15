Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid maçı öncesi WhatsApp konuşması

Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı.

''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'ne dönmen için sabırsızlanıyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor"