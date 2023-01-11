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  4. Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

11.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, güzelliğiyle nefes kesti. 49 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan Elma Aveiro'nun şarkıcılık yaptığını duyanlar şaştı kaldı.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Özel hayatı ve kariyeriyle ilgi odağı olan Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Cristiano Ronaldo'nun Hugo, Katie ve Elma adında 3 kız kardeşi bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Sosyal medyada epey aktif olan Elma Aveiro, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Sanat kariyerinin yanı sıra girişimcilik de yapan Aveiro'nun 50'ye merdiven dayadığını duyanlar inanmakta güçlük çekiyor.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Elma Aveiro, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'da kadro dışı kalan menajer Erik ten Hag'a isyan etmişti.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Elma Aveiro, isim vermeden yaptığı paylaşımda ''Uğursuz! Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma'' demişti.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı


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