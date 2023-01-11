Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlara bir bakan bir daha baktı

Özel hayatı ve kariyeriyle ilgi odağı olan Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.
Cristiano Ronaldo'nun Hugo, Katie ve Elma adında 3 kız kardeşi bulunuyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Elma Aveiro, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Sanat kariyerinin yanı sıra girişimcilik de yapan Aveiro'nun 50'ye merdiven dayadığını duyanlar inanmakta güçlük çekiyor.
Elma Aveiro, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'da kadro dışı kalan menajer Erik ten Hag'a isyan etmişti.
Elma Aveiro, isim vermeden yaptığı paylaşımda ''Uğursuz! Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma'' demişti.