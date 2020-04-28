Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyayı salladı

Ronaldo ile beraberliğinden bir çocuğu olan, futbolcunun diğer çocuklarının bakımını da üstlenen 26 yaşındaki Rodriguez, koronavirüs karantinası sırasında spor yaparken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı.Bu paylaşım, modelin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Cristiano Ronaldo'nun Instagramdaki tahtına göz diken Georgina, yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmaya devam ediyor. Dans eğitimi gören Rodriguez, bir yandan da modellik yapıyor. 22 yaşındaki genç kadının Ronaldo'nun dikkatini Madrid'de yine ünlü bir moda mağazasının etkinliğinde çektiği biliniyor. Ondan sonra da ilişkileri kısa sürede gelişti.
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