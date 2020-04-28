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  4. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyayı salladı

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyayı salladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2020 21:00 | Son Güncelleme

Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez karantina günlerinde de formunu korumak için sporunu aksatmıyor.

Ronaldo ile beraberliğinden bir çocuğu olan, futbolcunun diğer çocuklarının bakımını da üstlenen 26 yaşındaki Rodriguez, koronavirüs karantinası sırasında spor yaparken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı.Bu paylaşım, modelin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

17 SAATTE 5.5 MİLYON İZLENDİ

Cristiano Ronaldo'nun Instagramdaki tahtına göz diken Georgina, yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmaya devam ediyor. Dans eğitimi gören Rodriguez, bir yandan da modellik yapıyor. 22 yaşındaki genç kadının Ronaldo'nun dikkatini Madrid'de yine ünlü bir moda mağazasının etkinliğinde çektiği biliniyor. Ondan sonra da ilişkileri kısa sürede gelişti.

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