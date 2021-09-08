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Cristiano Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues, Georgina Rodriguez'i uyardı

08.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kısa süreli aşk yaşadığı Natacha Rodrigues, iki yıl boyunca ünlü futbolcunun kendisine mesaj attığını ve şu an birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le tanıştıktan sonra da bu tutumuna devam ettiğini açıkladı. Ronaldo’nun sevgilisi Rodriguez’i uyaran kadın, "Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır!" diye seslendi.

Cristiano Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues, Georgina Rodriguez'i uyardı

İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmasıyla gündemde olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo ile kısa süreli aşk yaşadığını söyleyen Natacha Rodrigues, profesyonel futbolcuların, kendilerini onların kollarına atmaya hevesli güzel kadınların çok fazla ilgisini çektiğini söyledi.

Yıldız futbolcunun kendisinin iki yıl boyunca peşinde koştuğunu belirten Rodrigues, Cristiano Ronaldo'nun şu birlikte olduğu ve bir çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez'i de uyardı.

"GÖZÜNÜ AYIRMAMALI"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Natacha Rodrigues, "Tıpkı Avrupa'daki gibi Manchester'da da aynısı olabilir. Eğer onlar için bir gelecek olacaksa Georgina gözünü ondan ayırmamalı, bana yaptığı gibi onu da bir kenara atabilir!" dedi.

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"İKİ YIL BOYUNCA MESAJ ATTI"

Ronaldo ile Rodrigues, 2017 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadı. Rodrigues'in iddiasına göre de bu Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in tanışmasından kısa bir süre sonra oldu. Natacha Rodrigues, ünlü futbolcunun kendisine iki yıl boyunca gizlice özel mesajlar gönderdiğini ileri sürdü. Bu mesajların ardından buluşan Rodrigues ve Ronaldo kısa süren bir ilişki yaşadı.

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"BENİ SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ"

Natacha Rodrigues, yaşadıkları tek gecelik ilişkinin ardından Ronaldo'nun kendisini sosyal medyadan engellediğini ve bir daha da arayıp sormadığını ileri sürdü. Bu davranışın o dönemde kendisini çok yaraladığını ve hala bunun acısını çektiğini saklamayan Rodrigues, "Hayatımda her zaman Ronaldo'dan öncesi ve sonrası diye iki bölüm olacak." dedi. Natacha Rodrigues, ayrıca Cristiano Ronaldo ile sevgili olamadığına üzüldüğünü de söyledi.

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"KENDİMİ KULLANILMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Rodrigues'in iddia ettiğine göre Ronaldo, 2015 yılında, Irina Shayk'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisine sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. Şu anda birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile tanıştıktan sonra bile futbolcunun, kendisine gönderdiği mesajlarla aylarca yalvardığını anlatan Rodrigues, Ronaldo ile tanışıp, birlikte olduktan sonra kendisini "kullanılmış" hissettiğini de sözlerine ekledi.

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"İNANAMADIM!"

Rodrigues, Cristiano Ronaldo'nun Lizbon'daki evine gittiğinde hissettiklerini de "Ronaldo'nun dairesinde yürüdüğüme inanamıyordum. Kalbim deli gibi atıyordu. Ama çok kibar ve nazikti. Bana kendimi evimde hissetmemi söyledi." diye anlattı. Ronaldo'yu daha önce sadece televizyonda gördüğünü söyleyen Natacha Rodrigues onun gerçek hayattaki halinin kendisinde hayal kırıklığı yaratmadığını söyledi. Rodrigues, ertesi gün de Ronaldo ile mesajlaştıklarını sözlerine ekledi.

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Natacha Rodrigues, kendisinin Portekiz TV'sinde yayınlanacak bir programa katılacağını söylemesinden sonra futbolcunun buna onay vermediğini belirtti. Rodrigues, "Bana o programa katılmamamı söyledi. Ama ben anlaşma imzalamıştım ve iyi bir para alacaktım" dedi. Natacha Rodrigues, programda Cristiano Ronaldo ile ilgili hiçbir konuşma yapmadığını ama futbolcunun, ona gönderdiği mesajlara yanıt vermediğini sözlerine ekledi.

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Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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