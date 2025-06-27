Cristiano Ronaldo'nun yeni sezondaki takımı resmen belli oldu! İmzalar atıldı...

Avrupa'ya döneceği konuşulan ve geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan’da devam etme kararı aldı ve Al Nassr ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

"HİKAYE DEVAM EDİYOR"

40 yaşındaki futbol efsanesi, bu anlaşmayla 2027 yılına kadar kulüpte kalacağını duyurdu. Al Nassr, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Hikaye devam ediyor” notuyla bu gelişmeyi paylaştı.

Ronaldo, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti: “Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı hayal. Haydi birlikte tarih yazalım.”

111 MAÇTA 99 GOL

Portekizli yıldız, Ocak 2023’te Al Nassr’a katıldığından beri etkileyici bir performans sergiliyor. 111 maçta 99 gol ve 19 asist kaydeden Ronaldo, ligde iki sezon üst üste gol kralı olmayı başardı ancak bireysel başarılarına rağmen, Al Nassr ile henüz bir kupa kaldırma sevinci yaşayamadı.