Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla rekorlara doymuyor! O istatistiği görenler inanamıyor

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ronaldolu Portekiz, J Grubu ilk maçında ağırladığı Lihtenştayn'ı Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, Cristiano Ronaldo'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yenerken, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Lüksemburg'a konuk oldu.

REKORLARA DOYMUYOR

Lihtenştayn mücadelesine karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu olurken, Lüksemburga maçında da yeni rekorlara imza atmayı başardı.

İLK YARIDA 2 GOL

Portekiz karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 4-0 önde tamamlarken, 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 9 ve 31'nci dakikalarda attığı gollerle takımının gol yükünü sırtlayan isimlerden olmayı başardı.

11 MAÇTA 11 GOL

Cristiano Ronaldo, Portekiz ile 3 gün içinde çıktığı ikinci maçında yine iki gol atmayı başarırken, Lüksemburg'a ilk yarıda 2 gol atma başarısı gösterdi ve kariyerinde Lüksemburg'a karşı 11 maçta 11 gole ulaştı.

TARAFTAR SAHAYA ATLADI

Öte yandan mücadelenin oynandığı esnada sahaya giren Al-Nassr formalı bir taraftar, Cristiano Ronaldo'nun yanına koşarken, güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı etkisiz hale getirerek saha dışına çıkardı.



