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Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla rekorlara doymuyor! O istatistiği görenler inanamıyor

26.03.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan ve buradaki performansıyla adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla da harikalar yaratmaya devam ediyor. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup mücadelelerinde boy gösteren yıldız oyuncu, ilk maçında Lihtenştayn karşısında 2 gol atmayı başarırken, ikinci maçında Lüksemburg karşısında da 45 dakikada 2 gol atmayı başardı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo Portekiz formasıyla rekorlara doymuyor! O istatistiği görenler inanamıyor

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ronaldolu Portekiz, J Grubu ilk maçında ağırladığı Lihtenştayn'ı Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, Cristiano Ronaldo'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yenerken, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Lüksemburg'a konuk oldu.

REKORLARA DOYMUYOR

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Lihtenştayn mücadelesine karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu olurken, Lüksemburga maçında da yeni rekorlara imza atmayı başardı.

İLK YARIDA 2 GOL

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Portekiz karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 4-0 önde tamamlarken, 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 9 ve 31'nci dakikalarda attığı gollerle takımının gol yükünü sırtlayan isimlerden olmayı başardı.

11 MAÇTA 11 GOL

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Cristiano Ronaldo, Portekiz ile 3 gün içinde çıktığı ikinci maçında yine iki gol atmayı başarırken, Lüksemburg'a ilk yarıda 2 gol atma başarısı gösterdi ve kariyerinde Lüksemburg'a karşı 11 maçta 11 gole ulaştı.

TARAFTAR SAHAYA ATLADI

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Öte yandan mücadelenin oynandığı esnada sahaya giren Al-Nassr formalı bir taraftar, Cristiano Ronaldo'nun yanına koşarken, güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı etkisiz hale getirerek saha dışına çıkardı.

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