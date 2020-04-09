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Cristiano Ronaldo, sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor

İTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.

Dünyayı saran korona virüs salgını dolayısıyla bütün futbol organizasyonları ertelenirken, futbolcular da evlerindeki karantina günlerinde çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Adada kendini karantina altına alan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı.

Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı. Portekizli futbolcu, videoyu 'En güzel antrenman partnerim' notu ile yükledi.

(İHA)


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